Под завалами дома в Новосибирске после взрыва газа нашли тело десятого погибшего

Минздрав заявил об увеличении до 10 числа погибших при взрыве в пятиэтажке Новосибирска

Под завалами пятиэтажки в Новосибирске, где произошел взрыв газа и частично обрушились два подъезда, нашли тело десятого погибшего. Об увеличении числа жертв ЧП сообщил Минздрав Новосибирской области в Telegram-канале.

«Только что стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина», — сообщили в областном министерстве.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.