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13:41, 9 февраля 2023Спорт

Махачев высказался о наказании за кормление квокк в Австралии

Российский боец Ислам Махачев заявил, что не знал о запрете на кормление квокк в Австралии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев высказался о наказании за кормление квокк в Австралии. Его слова доступны на YouTube-канале организации.

«Мне никто не сказал, что их кормить нельзя. Потом кто‑то из моей команды орешки им дал или что‑то такое. А сейчас вышло, что их нельзя было кормить. Мы не знали, нас никто не предупреждал», — заявил спортсмен. Он добавил, что полиция не связывалась с его командой после случившегося.

8 февраля сообщалось, что члену команды Махачева грозит наказание за кормление квокк, которое в Австралии запрещено на законодательном уровне. Отмечалось, что мужчина может получить до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 35 тысяч долларов.

В Австралии Махачев готовится к поединку с представителем страны Александром Волкановски. Спортсмены встретятся в ночь на 12 февраля. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский титул, завоеванный в октябре.

Дарья Коршунова
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