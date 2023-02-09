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20:45, 9 февраля 2023Спорт

Тренер назвал лучшую замену бегу дома

Тренер Кузьминов заявил, что вместо бега дома лучше всего высоко поднимать колени

Фото: Julia Rekamie / Unsplash

Тренер Эдуард Кузьминов назвал лучшую замену бегу в домашних условиях. Об этом сообщает «Чемпионат».

Тренер заявил, что лучше всего высоко поднимать колени. Выполнять упражнение следует в пять кругов по одной минуте, в перерывах имитируя прыжки на скакалке, невысоко подпрыгивая над поверхностью. По мнению спортсмена, более 15 минут делать подобные упражнения неэффективно.

Кузьминов подчеркнул, что нужно строго соблюдать диету для того, чтобы похудеть, выполняя такую зарядку. В рационе обязательно должна быть зелень.

5 февраля фитнес-тренер Викки Хилл дала рекомендации по прокачке ягодиц. Она посоветовала не пропускать занятия и постепенно увеличивать количество повторений упражнений и вес отягощений. При этом специалист отметила, что необязательно тренироваться каждый день.

Анастасия Борисова
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