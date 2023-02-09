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15:37, 9 февраля 2023Мир

Лавров посоветовал министру обороны ФРГ вспомнить историю

Лавров: главе Минобороны ФРГ стоит вспомнить историю, прежде чем рассуждать о мире

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал министру обороны ФРГ Борису Писториусу вспомнить историю и обратить внимание на внутреннюю политику Германии и Евросоюза, прежде чем рассуждать о том, без кого мир был бы лучше. Трансляция пресс-конференции велась на сайте российского дипведомства.

Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России Владимира Путина. Во время визита в Киев в интервью газете Bild он заявил, что мир без российского лидера был бы лучше.

«Мы много слышали хамских заявлений со стороны немецких политиков. Но в отношении того, какой мир был бы лучше и от кого следовало бы избавиться, мне кажется, они должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из ЕС и посмотреть на внутригерманскую политику», — заявил Лавров журналистам.

Министр отметил, что, судя по звучащему «милитаристскому хору голосов» со стороны западных стран о том, что путь к миру лежит через поставки Киеву вооружений, на Западе считают, что мир был бы лучше без России. При этом заявления, подобные тем, что сделал Писториус, как минимум однажды в истории звучали с немецких земель.

«Вы помните, чем все это закончилось», — заключил он.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя высказывание Писториуса, заявил, что подобные заявления свидетельствуют о том, что Европа осознает безысходность своего положения.

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Варвара Кошечкина
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