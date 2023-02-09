Люди оказались под завалами обрушившегося дома в Новосибирске

«112»: до 10 человек могут находиться под завалами после взрыва газа в Новосибирске

До 10 человек могут находиться под завалами после взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По последним данным, в результате ЧП погибли пять человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Взрыв бытового газа произошел в новосибирской пятиэтажке ранним утром 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, а также начался пожар. Известно о девяти пострадавших, их госпитализировали.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, основной причиной взрыва назвал нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Ранее сообщалось, что на место происшествия вылетел глава МЧС России Александр Куренков.