Названа цель визита Зеленского на саммит Евросоюза

Политолог Коньков назвал визит Зеленского на саммит Евросоюза инициативой Запада

Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского союза (ЕС), вероятнее всего, инициатива Запада, а не Киева, предположил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал цель поездки Зеленского.

Вовлеченность Запада

9 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Европейского союза (ЕС) совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Я не был бы уверен, что западное турне Зеленского — это сугубо его инициатива. Возможно, это, наоборот, инициатива принимающих сторон, чтобы таким символическим жестом оказать поддержку киевскому режиму Александр Коньков политолог

«То, что Зеленский начал это турне на военном самолете Великобритании, и то, что продолжил его на общем самолете с Макроном, показывает глубокую вовлеченность в организацию этого визита самих европейских глав. Которые пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре при неспособности передавать Украине то количество вооружений, которое могло бы изменить ситуацию», — заявил Коньков.

Символические встречи

Политолог отметил, что Зеленский уже провел несколько встреч с западными лидерами, однако соглашений между странами по поставкам нового вооружения Украине заключено не было.

«Вчера у Зеленского был достаточно символический визит в Лондон и в Париж. В Лондоне символизм заключался в том, что Зеленский быстро пообщался с премьер-министром, быстро выступил перед Парламентом, и даже встретился с Королем Карлом III. Но реального выхлопа, судя по имеющейся информации в СМИ, поездка в Великобританию ни Украине, ни киевскому режиму не принесла», — сообщил он.

То же самое касается и вечерней встречи в Париже с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, добавил собеседник «Ленты.ру».

«В общем то вся политика киевского руководства ориентирована на такие символические информационные поводы, нежели чем на реальное изменение ситуации. Поэтому я бы не прогнозировал здесь колоссальных сдвигов», — заключил Коньков.

Вечером 8 февраля Зеленский прилетел в Париж на встречу с французским главой и канцлером Германии.

Ранее 8 января он также провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.