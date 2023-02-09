Названа цель визита Зеленского на саммит Евросоюза
Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского союза (ЕС), вероятнее всего, инициатива Запада, а не Киева, предположил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал цель поездки Зеленского.
Вовлеченность Запада
9 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Европейского союза (ЕС) совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Я не был бы уверен, что западное турне Зеленского — это сугубо его инициатива. Возможно, это, наоборот, инициатива принимающих сторон, чтобы таким символическим жестом оказать поддержку киевскому режиму
«То, что Зеленский начал это турне на военном самолете Великобритании, и то, что продолжил его на общем самолете с Макроном, показывает глубокую вовлеченность в организацию этого визита самих европейских глав. Которые пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре при неспособности передавать Украине то количество вооружений, которое могло бы изменить ситуацию», — заявил Коньков.
Символические встречи
Политолог отметил, что Зеленский уже провел несколько встреч с западными лидерами, однако соглашений между странами по поставкам нового вооружения Украине заключено не было.
«Вчера у Зеленского был достаточно символический визит в Лондон и в Париж. В Лондоне символизм заключался в том, что Зеленский быстро пообщался с премьер-министром, быстро выступил перед Парламентом, и даже встретился с Королем Карлом III. Но реального выхлопа, судя по имеющейся информации в СМИ, поездка в Великобританию ни Украине, ни киевскому режиму не принесла», — сообщил он.
То же самое касается и вечерней встречи в Париже с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, добавил собеседник «Ленты.ру».
«В общем то вся политика киевского руководства ориентирована на такие символические информационные поводы, нежели чем на реальное изменение ситуации. Поэтому я бы не прогнозировал здесь колоссальных сдвигов», — заключил Коньков.
Вечером 8 февраля Зеленский прилетел в Париж на встречу с французским главой и канцлером Германии.
Ранее 8 января он также провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.