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17:18, 10 февраля 2023Экономика

Оценены потери швейцарских компаний от ухода из России

Посол РФ в Берне Гармонин: швейцарские компании потеряли до $4 млрд от ухода из России

Фото: Shutterstock

Потери швейцарских компаний, которые ушли с российского рынка в 2022 году, могут достигать 4 миллиардов долларов. Такую оценку привел в интервью РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин.

Он отметил, что страну покинуло несколько популярных брендов, таких как Lindt и Rolex, однако о массовом исходе швейцарских фирм говорить нельзя. Гармонин объяснил решение швейцарских компаний об уходе из России давлением других западных стран, потери которых, в свою очередь, суммарно составили до 240 миллиардов долларов.

14 декабря 2022 года стало известно, что крупнейший производитель цемента в мире, швейцарская Holcim, передаст российский бизнес местному менеджменту. Бывшие предприятия Holcim в России продолжат работу под новым брендом. В пресс-службе подчеркнули, что после подписания соответствующего соглашения с менеджментом процедура выхода компании с российского рынка завершилась.

В феврале швейцарский производитель премиального шоколада Lindt начал процесс ликвидации российского юридического лица ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». Компания анонсировала этот шаг в августе. При этом еще в марте компания закрыла девять магазинов и прекратила поставки ретейлерам. О намерении компании продать бизнес в стране не сообщалось.

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Софья Ермакова
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