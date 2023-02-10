Вышел трейлер фильма «Форсаж 10»

В сети появился трейлер десятой части фильма «Форсаж»

В сети появился трейлер десятой части фильма «Форсаж» с Вином Дизелем в главной роли. Видеоролик опубликован на YouTube-канале The Fast Saga.

В новом фильме также сыграли Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Рита Морено. Режиссером выступил Луи Летерье.

В продолжении франшизы Доминик и его «семья» борется с Данте в исполнении Джейсона Момоа.

«Форсаж 10» —десятая основная часть и одиннадцатый полнометражный фильм франшизы. Премьера картины запланирована на 19 мая 2023 года.

Ранее глава компании Universal Донна Лэнгли выступила за женскую версию «Форсажа». Руководительница корпорации сказала, что и ей, и актеру Вину Дизелю хотелось бы увидеть спин-офф франшизы только с женскими персонажами. Она отметила, что в серии фильмов и так много прекрасных героинь, а недавно к ним присоединилась актриса Бри Ларсон.