Актер Филиппенко прокомментировал свой уход из театра Моссовета

«Интерфакс»: актер Филиппенко заявил, что его уход из театра Моссовета запланированный

Народной артист России, актер Александр Филиппенко прокомментировал агентству «Интерфакс» свой уход из труппы театра Моссовета.

Филиппенко заявил, что решение театра не продлевать с ним контракт было плановым и заранее согласовано с руководством. По его словам, сейчас в спектакли с его участием введены артисты из второго состава. Артист добавил, что сейчас уехал к дочери.

По информации агентства, ранее появилась информация о том, что Филиппенко был уволен из театра Моссовета и уехал из России в Вильнюс.

13 января стало известно, что художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Причиной подобного решения послужили публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине.

Позже актриса Лия Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара театра «Современник». Сообщалось, что из учреждения была убрана последняя постановка с участием актрисы, проработавшей в театре 50 лет. Артистка отметила, что не знает инициаторов снятия постановок с ее участием из репертуара театра.