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21:56, 10 февраля 2023Культура

Актер Филиппенко прокомментировал свой уход из театра Моссовета

«Интерфакс»: актер Филиппенко заявил, что его уход из театра Моссовета запланированный
Александр Филиппенко

Александр Филиппенко. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народной артист России, актер Александр Филиппенко прокомментировал агентству «Интерфакс» свой уход из труппы театра Моссовета.

Филиппенко заявил, что решение театра не продлевать с ним контракт было плановым и заранее согласовано с руководством. По его словам, сейчас в спектакли с его участием введены артисты из второго состава. Артист добавил, что сейчас уехал к дочери.

По информации агентства, ранее появилась информация о том, что Филиппенко был уволен из театра Моссовета и уехал из России в Вильнюс.

13 января стало известно, что художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Причиной подобного решения послужили публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине.

Позже актриса Лия Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара театра «Современник». Сообщалось, что из учреждения была убрана последняя постановка с участием актрисы, проработавшей в театре 50 лет. Артистка отметила, что не знает инициаторов снятия постановок с ее участием из репертуара театра.

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Юлия Мискевич
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