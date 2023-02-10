В Литве заявили о создании группы из 35 стран-противников участия России в ОИ

Министр спорта Литвы заявила о создании группы из 35 стран-противников участия России в ОИ

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила о создании группы из 35 стран, выступающих против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, в число этих государств входят Франция, Япония, Великобритания, США и Германия. «Мы рассчитываем, что нам не потребуется бойкот, так как все страны выступили единогласно», — заявила Шюгждинене.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпийских играх смогут выступать белорусские и российские «диссиденты».

26 января президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Днем ранее в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям атлетов из этих стран.