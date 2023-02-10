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12:19, 10 февраля 2023Бывший СССР

Мэр Хмельницкого заявил о взрыве в городе

Мэр Хмельницкого Симчишин заявил, что в городе произошел взрыв

Мэр украинского города Хмельницкий Александр Симчишин заявил о взрыве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Хмельницком», — написал он. Градоначальник предупредил жителей, что возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами.

Ранее в Хмельницкой области был поврежден объект критической инфраструктуры. Глава областной администрации Сергей Гамалий уточнил, что это произошло в 05:00 по московскому времени. Также стало известно о серьезных разрушениях на энергетическом объекте в Криворожском районе Днепропетровской области. Кроме того, в украинском городе Днепр произошел взрыв.

Помимо этого, утром в 10 февраля около десяти часов утра в Харькове был нанесен удар по критической инфраструктуре. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что в населенном пункте могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами. Градоначальник Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице Украины были слышны звуки взрывов.

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Кристина Есикова
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