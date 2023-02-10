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10:09, 10 февраля 2023Бывший СССР

В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры

Власти Хмельницкой области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Фото: РИА Новости

В Хмельницкой области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава областной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале.

«Около 04:00 (5:00 по московскому времени) утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района», — сообщил он. Гамалий уточнил, что пожар был ликвидирован.

Ранее стало известно о серьезных разрушениях на энергетическом объекте в Криворожском районе Днепропетровской области. Кроме того, в украинском городе Днепр произошел взрыв. Как сообщалось, в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Также мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей о возможных перебоях с тепло- и водоснабжением после взрывов. По его словам, уточняется информация о разрушении объектов инфраструктуры.

Утром 10 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Как отмечается, ее сигналы прозвучали в 8:27-8:30 по местному времени (9:27-9:30 по московскому времени). Сначала сирены услышали жители Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской областей, а также Киева.

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Кристина Есикова
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