В МИД высказались о деятельности МАГАТЭ на ЗАЭС

МИД: нет оснований полагать, что МАГАТЭ занимается недозволенной деятельностью на ЗАЭС

Министерство иностранных дел России не имеет оснований полагать, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) занимается недозволенной деятельностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, его слова передает РИА Новости.

«Оснований говорить о том, что присутствующие на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ занимаются какой-либо недозволенной деятельностью, у нас нет», — сказал он.

Он подчеркнул, что полномочия специалистов МАГАТЭ достаточно ограниченные. По его словам, деятельность экспертов агентства включает тесное сотрудничество с российским руководством станции.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси оценил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. По словам Гросси, ситуация продолжает оставаться очень хрупкой и нестабильной. Также он ранее предложил новые идеи по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС. Предложения главы МАГАТЭ планируют обсудить на консультациях в Москве, на эту тему состоится «профессиональный разговор с участием всех заинтересованных российских ведомств».