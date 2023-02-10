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12:47, 10 февраля 2023Мир

Россия обязалась построить ТЭЦ в Афганистане

Москва и Кабул заключили соглашение о строительстве Россией ТЭЦ в Афганистане

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Москва и Кабул заключили соглашение о строительстве Россией новой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на севере Афганистана. Об этом заявил посол Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

«Буквально несколько дней назад в Кабуле был подписан меморандум о строительстве ТЭЦ на севере Афганистана», — сказал он, отметив, что Россия до сих пор приспосабливается к исламским финансовым нормам, которые внедряет правительство талибов (движение «Талибан», запрещенная в России террористическая организация).

«Талибан» вернул себе полную власть над Афганистаном, когда США вывели свои последние войска из страны в августе 2021 года. Новые власти фактически лишили девушек всех возможностей для получения образования и работы, а также ограничили их передвижение в общественных местах без сопровождения опекуна-мужчины. «Талибан» также разрешил публичные казни, порку и забрасывание камнями людей, признанных виновными в однополом сексе, прелюбодеянии, преступлениях и воровстве, несмотря на международное осуждение таких решений.

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Глеб Бажуткин
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