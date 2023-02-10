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22:31, 10 февраля 2023Спорт

Стало известно о желании Абрамовича купить бразильский клуб

Fanaticos: Роман Абрамович может стать владельцем бразильского футбольного клуба

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Российский бизнесмен Роман Абрамович может стать владельцем бразильского футбольного клуба. Об этом стало известно порталу Fanaticos.

По информации источника, миллиардер рассматривает вариант с покупкой команды второго дивизиона «Лондрина». Кроме того, он присматривается к «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу». Уточняется, что желание Абрамовича связано с невозможностью инвестировать в европейский футбол.

26 мая прошлого года стало известно, что Абрамович, владевший лондонским «Челси», продал команду консорциуму Тодда Боэли. Отмечалось, что сумма сделки составляет 5,33 миллиарда долларов.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Алексей Гусев
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