Стало известно о желании Абрамовича купить бразильский клуб

Fanaticos: Роман Абрамович может стать владельцем бразильского футбольного клуба

Российский бизнесмен Роман Абрамович может стать владельцем бразильского футбольного клуба. Об этом стало известно порталу Fanaticos.

По информации источника, миллиардер рассматривает вариант с покупкой команды второго дивизиона «Лондрина». Кроме того, он присматривается к «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу». Уточняется, что желание Абрамовича связано с невозможностью инвестировать в европейский футбол.

26 мая прошлого года стало известно, что Абрамович, владевший лондонским «Челси», продал команду консорциуму Тодда Боэли. Отмечалось, что сумма сделки составляет 5,33 миллиарда долларов.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.