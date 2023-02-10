В Турции рассказали об эвакуации из-за риска потопов

Очевидец землетрясений в Турции: в городах проводится эвакуация из-за риска затопления

В разрушенных от землетрясений городах Турции проводится эвакуация населения из-за риска затопления. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил очевидец стихийного бедствия россиянин Семен Маинский.

«Город Искендерун и провинцию Хатай эвакуируют из-за опускания плиты в месте разлома. Есть риски разрушения речных плотин и затоплений в пострадавших регионах. Поэтому много людей сейчас перемещается», — добавил он.

Основная трасса, которая идет вдоль морского побережья, переполнена в направлении от опасных регионов, рассказал Семен. «Пробки на выезде из Мерсина там, где я их ни разу не видели за четыре месяца. Вместе с этим видно движение военных автомобилей и вертолетов в сторону бедствия», — поделился россиянин.

Сейчас в Мерсине толчки не ощущаются. А вот в эпицентре афтершоки магнитудой до 5 продолжаются достаточно часто Семен Маинский переживший землетрясение в Турции россиянин

«Вчера проехался на автобусе Мерсин-Анкара-Стамбул. Билеты на мое направление подорожали лир на 100 точно. Их быстро расхватывают. Но вместе с этим билеты на некоторые внутренние авиарейсы из пострадавших регионов чуть ли не бесплатно авиакомпании отдают», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Видно, как люди готовы помогать — и турки, и иностранцы, отметил очевидец стихийного бедствия.

«Организованы точки сбора вещей, медикаментов, еды. Каждый может принести необходимое по экстренному списку. При этом одну инициативную россиянку уже успели поймать за самовольный сбор средств — могут оштрафовать на 16 000 лир», — сообщил Семен.

Минареты у мечетей чаще стали петь. Мы не все понимаем. Может быть, это молитвы по жертвам трагедии, а может, информация о сборах помощи Семен Маинский переживший землетрясение в Турции россиянин

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17,5 тысячи. Как рассказал вице-президент страны Фуат Октай, на данный момент известно о 17 674 погибших, еще 72 879 человек получили ранения. За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека, добавил он. Поиски людей продолжаются.

В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.