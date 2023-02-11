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19:02, 11 февраля 2023Россия

Приграничный российский регион пятый раз за день атаковали со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Белгородскую область пятый раз за день атаковали со стороны Украины — под обстрел попало село Новая Тавложанка в Шебекинском городском округе. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам Гладкова, никто не пострадал. Один из снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в ангар для выращивания птиц — из-за этого в нем выбиты окна и частично поврежден фасад.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Это уже пятая атака ВСУ на Белгородскую область за 11 февраля. С утра беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе, днем под обстрел попало село Муром, никто не пострадал. Впоследствии при обстреле Шебекино два человека получили ранения. Украина затем еще раз атаковала Шебекино из «Градов».

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Белгородской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

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Анастасия Шейкина
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