Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины второй раз за сутки

Город Шебекино Белгородской области обстреляли со стороны Украины второй раз за сутки

Город Шебекино Белгородской области второй раз за сутки обстреляли со стороны Украины. Об этом в субботу, 11 февраля, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Повторный обстрел из "Градов" города Шебекино. Самое главное — пострадавших нет», — отметил он.

Глава области уточнил, что несколько снарядов попали на территорию частного домовладения, повредив фасад, кровлю и окна, а также хозяйственные постройки. Еще один снаряд прилетел в дачный дом, в результате тот загорелся.

Гладков добавил, что оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.

В ходе предыдущего обстрела города, совершенного украинскими силами в этот же день, 11 февраля, пострадали три человека.