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15:34, 11 февраля 2023Россия

Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины второй раз за сутки

Город Шебекино Белгородской области обстреляли со стороны Украины второй раз за сутки

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Город Шебекино Белгородской области второй раз за сутки обстреляли со стороны Украины. Об этом в субботу, 11 февраля, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Повторный обстрел из "Градов" города Шебекино. Самое главное — пострадавших нет», — отметил он.

Глава области уточнил, что несколько снарядов попали на территорию частного домовладения, повредив фасад, кровлю и окна, а также хозяйственные постройки. Еще один снаряд прилетел в дачный дом, в результате тот загорелся.

Гладков добавил, что оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.

В ходе предыдущего обстрела города, совершенного украинскими силами в этот же день, 11 февраля, пострадали три человека.

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Игорь Дмитров
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