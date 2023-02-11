При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадали три человека

Белгородский губернатор Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле Шебекино

В Белгородской области город Шебекино попал под обстрел со стороны Украины, в результате пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести», — написал Гладков.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

По его словам, три снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию промышленного предприятия — оказался частично разрушен один из корпусов, в нем также выбиты окна. Еще один снаряд попал в остановку и повредил три машины. На месте случившегося находятся оперативные службы и глава округа Владимир Жданов.

Это уже третья атака ВСУ на Белгородскую область за 11 февраля. С утра беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе, днем под обстрел попало село Муром, никто не пострадал.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Белгородской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.