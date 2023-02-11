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13:27, 11 февраля 2023Россия

Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле села Муром со стороны Украины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Шебекинском городском округе Белгородской области село Муром попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам Гладкова, никто не пострадал, в результате обстрела оказались повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия. После атаки ВСУ на месте работают аварийные бригады и оперативные службы.

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В субботу, 11 февраля, в Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе. Никто не пострадал.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Белгородской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

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Анастасия Шейкина
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