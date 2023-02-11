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21:58, 11 февраля 2023Спорт

Нурмагомедов обратился к Махачеву перед защитой им чемпионского титула UFC

Нурмагомедов обратился к Махачеву перед защитой им чемпионского титула UFC

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратился к российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Исламу Махачеву перед боем, в котором тот будет защищать чемпионский титул промоушена.

«Вперед, братья», — написал Нурмагомедов. К посту он прикрепил фотографию с Махачевым, Зубайрой Тухуговым и тренером Хавьером Мендесом.

Махачев встретится с австралийцем Александром Волкановски в ночь на 12 февраля. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский титул.

В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.

Анастасия Борисова
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