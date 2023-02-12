Лавров высказался о признании США причастности ко взрывам на «Северных потоках»

Лавров: официальные лица США признали причастность ко взрывам на «Северных потоках»

Официальные лица США признали причастность ко взрывам на «Северных потоках». Об этом в интервью в рамках урока «Разговор о важном» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2", — их рук дело», — отметил он.

Глава МИД России добавил, что официальные лица США говорят об этом с удовольствием. По словам Лаврова, американская администрация преследовала цель разрушить альянс, который основан на российских энергоресурсах и немецких технологиях. Он объяснил, что этот союз угрожал монополии корпораций из США.

8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к взрывам на «Северных потоках». Он заявил, что операцию провели Военно-морские силы страны, использовав подлодки для установки бомб. Журналист назвал инициатором разработки плана советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. В результате пострадали три из четырех ниток трубопроводов. В начале января в Еврокомиссии заявили, что расследование инцидента на «Северных потоках» продолжается.