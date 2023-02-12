Сборная России обратилась к завершившему карьеру Жиркову

Сборная России по футболу поблагодарила завершившего карьеру Юрия Жиркова

Сборная России по футболу в Telegram обратилась к завершившему карьеру экс-игроку команды Юрию Жиркову.

«Спасибо за все, Юрий Валентинович», — поблагодарила команда 39-летнего защитника.

Ранее 12 февраля Жирков объявил о завершении профессиональная карьера футболиста. «Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью», — сообщил спортсмен.

В составе сборной России Жирков выигрывал бронзу чемпионата Европы в 2008 году и дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018. Всего на счету защитника 105 матчей в составе национальной команды и два забитых мяча. На клубном уровне Жирков играл за «Химки», «Зенит», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и столичное «Динамо».