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17:36, 13 февраля 2023Спорт

Авербух рассказал о лечении Костомарова

Илья Авербух рассказал, что Роману Костомарову потребуется дорогостоящая реабилитация

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Хореограф Илья Авербух рассказал о лечении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу тура «Ледниковый период. Снова вместе».

«В настоящий момент Рома находится в больнице и обеспечен всем необходимым. Однако все мы понимаем, что в дальнейшем потребуется дорогостоящая реабилитация», — поделился Авербух. Он отметил, что предстоящий тур будет проходить в поддержку Костомарова, и часть вырученных средств пойдет на его реабилитацию.

Ранее сообщалось, что врачи стараются спасти живые ткани на конечностях спортсмена, однако может потребоваться ампутация рук из-за прогрессирующего некроза. В окружении фигуриста уточнили, что решение о необходимости еще одной операции будет принято в ближайшие дни.

7 февраля фигуристу ампутировали левую стопу. Позднее стало известно, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова. Медики делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.

46-летний Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Дарья Коршунова
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