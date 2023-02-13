В окружении Костомарова оценили вероятность проведения фигуристу новых операций

РБК: решение о необходимости новых операций Роману Костомарову примут в начале недели

В окружении олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова оценили вероятность проведения фигуристу новых операций. Об этом сообщает РБК.

Источник заявил, что решение о необходимости новых операций 46-летнему спортсмену будет принято в начале текущей недели. Он подчеркнул, что Костомаров может общаться и большую часть дня находится в сознании.

9 февраля «Пятый канал» сообщил, что Костомарову могут провести ампутацию рук из-за прогрессирующего некроза. Отмечалось, что врачи стараются спасти живые ткани на конечностях спортсмена, чтобы предотвратить еще одну операцию.

7 февраля фигуристу ампутировали левую стопу. Позднее стало известно, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова. Медики делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.