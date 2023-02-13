Мария Миронова осудила увольнение Дмитрия Назарова и Лии Ахеджаковой из театров

Миронова назвала увольнение Назарова и Ахеджаковой из театров грустной несправедливостью

Актриса Мария Миронова осудила увольнение народных артистов России Дмитрия Назарова и Лии Ахеджаковой из театров. Ее слова приводит Starhit.

Миронова назвала прекращение сотрудничества с актерами «грустной до боли, возмутительной несправедливостью».

«Назаров — не может [выходить на сцену], Лия Ахеджакова — не может. Уникальная актриса, на которой росло целое поколение; честный, небезразличный и смелый человек. Такими темпами кто вообще сможет на нее [сцену] выходить через какое-то время?» — подчеркнула актриса.

Миронова отметила, что в настоящее время к деятелям культуры относятся более пренебрежительно, чем во времена СССР: «В СССР их ценили и уважали, дома строили, больницы с бесплатными услугами, санатории. Выделяли квартиры и не попрекали тем, что они наживаются на стране! А что сейчас? Их гонят! По-моему, это предел и черта, за которую заходить уже нельзя».

Ранее актриса Алена Хмельницкая раскритиковала снятие народной артистки России Лии Ахеджаковой с репертуара театра «Современник».

В начале феврале сообщалось, что из репертуара учреждения была убрана последняя постановка с участием Ахеджаковой, проработавшей в театре 50 лет, под названием «Игра в джин».

13 января стало известно, что художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой.