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09:18, 13 февраля 2023Среда обитания

Названа стоимость самой дорогой квартиры Москвы в новостройке

«Бон тон»: самая дорогая квартира в новостройках Москвы стоит 232,4 миллиона рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Самая дорогая квартира Москвы в новостройке бизнес-класса обойдется в 232,4 миллиона рублей. Стоимость объекта назвали аналитики компании «Бон Тон», пишут «Известия».

По данным экспертов, самый дорогой объект считается пентхаусом и занимает 261,7 квадратного метра. Он находится в Хорошево-Мневниках. При этом наиболее бюджетный вариант оценили в 6,8 миллиона рублей — студия в 17 квадратный метров в районе Печатники.

В компании отметили, что наибольшую долю в объеме предложения составили трехкомнатные квартиры. В среднем площадь «трешки» составляет 70,8 квадратного метра.

Ранее эксперты компании «Бест-Новострой» пришли к выводу, что в январе 2023 года самое дорогое жилье в новостройках среди районов старой Москвы находится в Якиманке. За год жилье там подорожало на 22 процента, в среднем лот обойдется в 290,8 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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