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22:15, 13 февраля 2023Спорт

Панарина признали первой звездой недели в НХЛ

Нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали первой звездой недели в НХЛ

Фото: Sam Navarro-USA TODAY Sports / Reuters

Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

31-летний форвард принял участие в четырех матчах и в сумме набрал девять очков, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. Во матче против «Каролина Харрикейнс» хоккеист впервые в карьере в НХЛ оформил покер, за что был назван первой звездой встречи и игрового дня.

Второй звездой недели стал защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон, на счету которого две заброшенные шайбы и пять ассистов в трех матчах. Третьей звездой был признан форвард «Аризона Койотис» Клейтон Келлер, в активе которого три гола и четыре паса в трех играх.

Летом 2022-го сообщалось, что Панарин вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых хоккеистов сезона-2022/2023. Россиянин, чья зарплата составляет 12,5 миллиона долларов за год, занял второе место в списке.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В июле 2019-го он подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет.

Дарья Коршунова
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