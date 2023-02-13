МТС запустила первую экосистемную подписку для всей семьи

МТС запустила экосистемную подписку, включающую сервисы для детей и родителей. Оформить ее смогут клиенты не только МТС, но и других сотовых операторов.

Так, подписка МТС Junior включает детские продукты и сервисы экосистемы для качественного обучения, досуга, развлечений и безопасности ребенка.

С помощью сервисов, входящих в подписку, родители смогут контролировать местоположение ребенка в реальном времени, знать, когда он вышел из дома или со школы, дозваниваться до него, даже если нет денег на телефоне или гаджет в беззвучном режиме.

Дети смогут смотреть в онлайн-кинотеатре KION любимые мультфильмы, фильмы, аниме без взрослого контента и рекламы, слушать в детском режиме музыку и подкасты с помощью музыкального сервиса МТС Music, развивать логику и интеллект с курсами LogicLike.

Также дети смогут безлимитно быть на связи с семьей и друзьями в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Discord, Snapchat, Viber и других, социальных сетях Likee, VK и «Одноклассники».

Взрослые пользователи МТС по подписке получат еще больше сервисов: защиту ребенка от спама, возможность ограничить подключение ненужных подписок, звонки и СМС-сообщения детей на платные короткие номера, платный выход в интернет, когда исчерпан пакет трафика.

«МТС продолжает идти по пути лидерства и первой запускает экосистемную подписку на сервисы для родителей и их детей, которую также могут подключить абоненты других операторов. Это еще один шаг в развитии экосистемы МТС, в этот раз для широкой аудитории семей с детьми. В новом комплексном продукте мы собрали сервисы для всей семьи, которые помогут родителям контролировать безопасность детей, быть уверенными в качестве получаемого ими контента, а детям — с пользой проводить время в интернете», — отметила вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

Для всех подписчиков предусмотрен тестовый период: в течение 30 дней можно пользоваться подпиской бесплатно. После стоимость составит 149 рублей в месяц.

