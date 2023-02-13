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08:24, 13 февраля 2023Силовые структуры

Выбросивший из окна двухлетнюю девочку из-за плача россиянин признан вменяемым

В ЯНАО мужчина, выбросивший со 2 этажа двухлетнюю девочку из-за плача, признан вменяемым

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе местный житель, выбросивший двухлетнего ребенка из окна из-за плача, признан вменяемым и арестован. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная по решению следователя, установила, что мужчина осознавал характер своих действий и мог руководить ими. Его по решению суда отправили в СИЗО после предъявления обвинения в покушении на убийство малолетнего.

По данным СКР, в ночь на 22 января в селе Аксарка местный житель услышал детский плач и выбежал на улицу. Там в снегу он нашел ребенка и вызвал скорую помощь и полицию. Прибывшие силовики установили, что мужчина 1969 года рождения, проживающий на втором этаже жилого дома, под окнами которого нашли ребенка, выбросил его из окна. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая является внучкой его сожительницы.

На следствии мужчина заявил, что выбросил девочку от раздражения ее плачем. Ее спасло то, что она упала в сугроб и сосед, который почти сразу ее обнаружил, предупредив переохлаждение.

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Любовь Ширижик
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