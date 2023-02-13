Участники рынка раскритиковали новые правила денежных переводов

«Ъ»: ассоциации раскритиковали новый законопроект Росфинмониторинга о денежных переводах

Участники рынка критически отозвались о новом законопроекте Росфинмониторинга, который предусматривает существенное увеличение объема сведений, сопровождающих денежные переводы. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Ведомство хочет привести национальное законодательство России в соответствие с рекомендациями международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В частности, предлагается раскрывать такие данные, как ФИО, номер счета и ИНН, не только об отправителе, но и о получателе денежных средств. Также законопроект предусматривает добавление к списку данных о переводе информацию о паспорте и номере электронного средства платежа (например, банковской карты или кошелька).

В отраслевых ассоциациях назвали некоторые положения документа невыполнимыми. Так, в отзыве Национального совета финансового рынка (НСФР) сказано, что законопроект нарушает требования о защите персональных данных. Банки и другие участники рынка имеют разрешение на обработку таких данных только от своего клиента — отправителя платежа, но не от получателя.

«Неясно, как законопроект скажется на работе СБП, для инициирования перевода в которой в настоящее время достаточно только номера телефона получателя. Сервис будет невозможно сохранить в текущем виде, не создав нежелательную и антиконкурентную ситуацию регуляторного арбитража», — отметил глава НСФР Андрей Емелин.

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) предложили включать в состав расчетных документов только серию и номер паспорта, которые позволят идентифицировать держателя документа без другой дополнительной информации.

В то же время оба объединения подчеркнули, что новые правила могут создать проблемы для трансграничных переводов, так как у зарубежных банков и получателей средств реквизиты могут не совпадать с требуемым форматам. Кроме того, есть и вопросы к безопасности: исходя из положений законопроекта, придется в незашифрованном виде передавать номера карт, что противоречит правилам платежных систем.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что дополнительные требования существенно увеличат административную нагрузку банков и могут привести к росту тарифов на денежные переводы. А по словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, российская сторона фактически устранена от участия в принятии решений в рамках FATF, однако Росфинмониторинг с упорством, достойным лучшего применения, продолжается внедрение требований организации.