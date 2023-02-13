Версию о внеземном происхождении сбитого над США объекта оценили

Эксперт Котов усомнился во внеземном происхождении сбитого над США аппарата

Версия о том, что сбитый над США летательный объект имеет инопланетное происхождение, странная, считает научный журналист Михаил Котов. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим мнением о происхождении летательного объекта.

Ранее стало известно, что Северное командование Вооруженных сил США допустило, что сбитый в пятницу, 10 февраля, летательный аппарат может иметь внеземное происхождение.

Я меньше всего склонен верить, что после того, как мы видели несколько реальных шаров, вдруг полетели НЛО, которые сразу стали сбивать Михаил Котов научный журналист

«Возможно, в данной ситуации разговоры американских военных — это определенная часть дипломатической игры. Не так давно мы видели, что над США были реальные разведывательные шары. И теперь рассказывать о том, что над Америкой внезапно появились инопланетяне, — достаточно странная история», — заявил Котов.

Научный журналист отметил, что гораздо логичнее в данной ситуации было бы предположить, что сбитый США летательный объект также является разведывательным шаром.

«Американцы не хотят признавать, что вновь сбили китайский шар, или не хотят признавать, что Китай спокойно запускает шары над их территорией, — тут может быть много вариантов, но самым последним из них я бы рассматривал, что это какие-то инопланетяне, которые именно сейчас прилетели на территорию США», — подытожил Котов.

10 февраля военные США сбили «высотный объект», вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска. Как сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, аэростат был существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, сбитый ранее.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар, который был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу американского президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.