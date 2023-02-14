Появилось видео массовой драки футболистов российского и украинского клубов
В сети появилось видео массовой драки с участием футболистов ярославского «Шинника» и украинского «Миная» в гостинице в Турции. Ролик опубликован в Telegram-канале «Бомбардир».
На ролике запечатлен конфликт двух групп мужчин в спортивной форме. «Как казаки москалей гоняли! Или "Минай" щемит русский "Шинник". Это частичка горячих разборок в Турции», — говорится в описании к видео.
13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. В итоге было принято решение отселить игроков «Шинника» в другую гостиницу.
Пресс-атташе ярославской команды Игорь Мережин заявил, что во время потасовки пострадали несколько человек, но серьезных проблем со здоровьем у них нет.
«Шинник» занимает десятое место в Первой лиге России по футболу (второй по силе дивизион). «Минай», представляющий одноименное село в Закарпатской области, находится на 13-й позиции в элитном украинском дивизионе.