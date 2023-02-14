Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
14:51, 14 февраля 2023Спорт

Появилось видео массовой драки футболистов российского и украинского клубов

Появилось видео массовой драки футболистов ярославского «Шинника» и украинского «Миная»

В сети появилось видео массовой драки с участием футболистов ярославского «Шинника» и украинского «Миная» в гостинице в Турции. Ролик опубликован в Telegram-канале «Бомбардир».

На ролике запечатлен конфликт двух групп мужчин в спортивной форме. «Как казаки москалей гоняли! Или "Минай" щемит русский "Шинник". Это частичка горячих разборок в Турции», — говорится в описании к видео.

13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. В итоге было принято решение отселить игроков «Шинника» в другую гостиницу.

Пресс-атташе ярославской команды Игорь Мережин заявил, что во время потасовки пострадали несколько человек, но серьезных проблем со здоровьем у них нет.

«Шинник» занимает десятое место в Первой лиге России по футболу (второй по силе дивизион). «Минай», представляющий одноименное село в Закарпатской области, находится на 13-й позиции в элитном украинском дивизионе.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении
Названа средняя сумма трат москвичей на День всех влюбленных
В Президентской академии запущена программа для управленцев новых регионов
Российские войска сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ под Донецком
«Адмирал Невельской» уничтожил БПЛА «противника» на учениях
Призывавший «взрывать русских» россиянин предстанет перед судом
МИД Польши очистил свой кадровый состав от всех выпускников МГИМО
Мастер раскрыл шесть опасных для нанесения тату мест на теле
Построившая «Титаник» компания возобновит работу
Норвегия впервые назвала число передаваемых Украине танков Leopard 2
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.