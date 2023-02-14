В российском клубе рассказали о пострадавших в драке с украинцами

В «Шиннике» рассказали, что футболисты команды серьезно не пострадали в драке с украинцами

Пресс-атташе ярославского «Шинника» Игорь Мережин рассказал о пострадавших в ходе массовой драки с участием футболистов российской команды и украинского «Миная». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, во время потасовки 13 февраля пострадали несколько человек, но серьезных проблем со здоровьем у них нет. «Переломов, как пишут в СМИ, нет», — рассказал Мережин.

Информации о пострадавших игроках «Миная» не поступало.

Драку начали представители «Миная»

По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошел в отеле Royal Seginus.

Несколько представителей «Миная» подошли к начальнику ярославского «Шинника» и стали требовать от него спеть гимн Украины. Тот отказался и предложил украинцам выйти на улицу

Через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Когда лифт прибыл на этаж, там стояла группа ярославских игроков, которая вступилась за одноклубника. В отель пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь. По итогам инцидента никто не был задержан, но в отеле остались дежурить сотрудники правоохранительных органов.

По словам игроков «Шинника», украинцы знали о прибытии российской команды в отель и специально готовились к драке, провоцируя представителей ярославской команды проукраинскими лозунгами.

В «Шиннике» анонсировали официальное заявление о произошедшем

Генеральный директор команды Сергей Кулаков заявил, что в данный момент находится в Ярославле, поэтому ему сложно понять, что произошло на самом деле. При этом он не стал отрицать факт потасовки и пообещал разобраться в случившемся. Кулаков добавил, что «Шинник» опубликует свою позицию по поводу произошедшего на официальном сайте.

В интервью «ЯРНОВОСТИ» Кулаков рассказал, что сейчас игроки находятся в безопасности. «Сидим спокойно в номерах, чтобы не было никаких вопросов», — отметил он.

Кулаков отметил, что «Шинник» изначально не хотел жить в одном отеле с украинцами, о чем сообщил отелю в ноябре прошлого года. В гостинице приняли условия.

Почему в отеле появилась украинская команда — вопрос к отелю, мы разбираемся. Я все прекрасно понимаю: бизнес, деньги и все остальное, но безопасность должна быть на первом месте Сергей Кулаков

«Минай» и «Шинник» расселят по разным гостиницам

РИА Новости сообщило, что российскую и украинскую команды решили расселить по разным отелям. В данный момент решается вопрос, какая команда будет переселена в другую гостиницу, а какая останется в прежней.

Клубы проводят в Турции сбор перед стартом второй части сезона

«Шинник» занимает десятое место в Первой лиге России по футболу (второй по силе дивизион). «Минай», представляющий одноименное село в Закарпатской области, находится на 13-й позиции в элитном украинском дивизионе.