В российском клубе отреагировали на информацию о драке футболистов с украинцами

Гендиректор «Шинника» заявил, что в клубе разбираются в обстоятельствах драки с украинцами

Гендиректор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков отреагировал на информацию о массовой драке с участием футболистов команды и игроков украинского «Миная». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас мы разбираемся в обстоятельствах. Я нахожусь в Ярославле, поэтому мне сложнее понять, что произошло на самом деле. Мы пока ничего не комментируем», — заявил функционер.

Кулаков добавил, что «Шинник» опубликует свою позицию по поводу произошедшего на официальном сайте.

Ранее в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с участием игроков «Шинника» и «Миная», в гостиницу вызвали полицию и скорую помощь.

«Шинник» представляет Футбольную национальную лигу (ФНЛ). «Минай» выступает в элитном украинском дивизионе.

