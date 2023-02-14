В России высказались о возможных поставках истребителей F-16 Украине

Депутат Швыткин: поставка F-16 Украине говорит о заинтересованности в эскалации

Возможная поставка истребителей F-16 Украине говорит о заинтересованности Запада в эскалации конфликта, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о возможных поставках вооружения.

Ранее стало известно, что в администрации президента США Джо Байдена допускают отправку Украине истребителей F-16. Об этом сообщала Financial Times со ссылкой на источники. Отмечалось, что вопрос о предоставлении Киеву истребителей будет обсуждаться на очередной встрече глав министерств обороны стран НАТО в Брюсселе 14 февраля.

Возможная поставка истребителей еще раз подчеркивает отсутствие заинтересованности в том, чтобы закончить конфликт и разрядить обстановку. Наоборот, это говорит о заинтересованности в эскалации и затягивании данного конфликта Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Как бы мы ни относились к истребителям, мы понимаем, что это один из видов вооружения, имеющий воздушные цели. Истребители F-16 имеют как достоинства, например малый вес и неплохая маневренность, так и недостатки — у них один двигатель и ограничена дальность полета», — рассказал Швыткин.

Депутат подчеркнул, что у России есть возможность противопоставить истребителям F-16 свое вооружение.

«У нас есть Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ. Су-30 и Су-35 — это достаточно серьезное вооружение. Они превосходят F-16 по возможностям. Если говорить про МиГ-31БМ, то это истребитель-перехватчик, который по тактико-техническим характеристикам тоже превосходит самолет F-16», — перечислил собеседник «Ленты.ру».

Также Швыткин отметил, что истребитель F-16 стоит на вооружении у 25 стран. «Это достаточно недорогой самолет. Насколько я понимаю, Польша, Германия могут поставить Украине данный тип самолетов, исходя из рекомендаций, требований или пожеланий Соединенных Штатов Америки», — подытожил Швыткин.

Ранее сообщалось, что один из членов правительства Великобритании эмоционально ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители Киеву. «У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», — заявил неназванный британский политик.