В России произошло еще одно землетрясение

В Кемеровской области зафиксировали три подземных толчка магнитудой до 4,1

В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой до 4,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Как стало известно, вечером 13 февраля в российском регионе зафиксировали три подземных толчка. Первый из них произошел в 21:22 (17:22 по московскому времени). Позднее были зарегистрированы еще два толчка магнитудой 3,1 и 3,6.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В тот же день сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5 в акватории Тихого океана у Курильских островов. Эпицентр природного явления находился в 682 километрах восточнее Южно-Сахалинска и в 23 километрах южнее юго-западной оконечности острова Симушир.

Кроме того, 7 февраля подземные толчки зафиксировали в 189 километрах от Северо-Курильска. Очаг землетрясения располагался на глубине 42 километров.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, ставшее сильнейшим на территории страны с 1939 года. Мощные подземные толчки ощутили в крупнейших городах, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. По последним данным, в результате трагедии погибли более 31 тысячи человек.

Кроме того, сильные землетрясения были зафиксированы в Сирии. Предварительно, число погибших превысило 8,5 тысячи. Проверить эти данные невозможно, поскольку часть страны контролируется вооруженной оппозицией.