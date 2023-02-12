Число погибших от землетрясения в Сирии выросло в два раза

ВОЗ заявила, что в Сирии 8,5 тысячи человек погибли в результате землетрясения

8,5 тысячи человек погибли в результате землетрясения в Сирии. Число погибших в стране выросло в два раза, его раскрыл региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Бреннан, передает РИА Новости.

Представитель организации подчеркнул, что точные цифры по погибшим и пострадавшим сказать сложно, так как они продолжают расти каждый день. «Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, было убито около 4 тысяч и ранено 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии — около 4,5 тысячи убитых и 7,5 тысячи раненых», — уточнил он.

Ранее стало известно, что ущерб от землетрясений в Турции может превысить сумму в 84 миллиарда долларов. По расчетам Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов республики, последствия составят около 10 процентов ВВП.