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18:52, 12 февраля 2023Мир

Число погибших от землетрясения в Сирии выросло в два раза

ВОЗ заявила, что в Сирии 8,5 тысячи человек погибли в результате землетрясения
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

8,5 тысячи человек погибли в результате землетрясения в Сирии. Число погибших в стране выросло в два раза, его раскрыл региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Бреннан, передает РИА Новости.

Представитель организации подчеркнул, что точные цифры по погибшим и пострадавшим сказать сложно, так как они продолжают расти каждый день. «Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, было убито около 4 тысяч и ранено 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии — около 4,5 тысячи убитых и 7,5 тысячи раненых», — уточнил он.

Ранее стало известно, что ущерб от землетрясений в Турции может превысить сумму в 84 миллиарда долларов. По расчетам Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов республики, последствия составят около 10 процентов ВВП.

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Виктория Кондратьева
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