Землетрясения нанесли экономике Турции ущерб в 84 миллиарда долларов

Bloomberg: ущерб экономике Турции от землетрясений может превысить 84 миллиарда долларов

Ущерб от землетрясений в Турции может превысить сумму в 84 миллиарда долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов республики.

По расчетам конфедерации, последствия двух мощных землетрясений приведут к потерям для национальной экономики более 84 миллиардов долларов, или около десяти процентов ВВП. Из них 70,8 миллиарда долларов составил ущерб жилым строениям.

Также в стране снизится доходная часть бюджета страны на 10,4 миллиарда долларов, и в 2,9 миллиарда долларов обойдутся потери в рабочей силе.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его назвали самым сильным с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Власти Турции заявили, что в десяти провинциях почти восемь тысяч зданий обрушились или требуют срочного сноса.