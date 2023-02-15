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19:06, 15 февраля 2023Спорт

21-летний футболист клуба РПЛ назвал месячную сумму для комфортной жизни

Футболист «Урала» Сунгатулин рассказал, что для жизни ему нужно 250 тысяч рублей в месяц

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин назвал сумму, которой ему хватит для комфортной жизни на протяжении месяца. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По словам 21-летнего игрока, с учетом аренды жилья ему требуется 250 тысяч рублей. «Но могу спокойно жить и на 100 тысяч в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной», — рассказал футболист.

Выступающий за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок также отметил, что сейчас тратит мало денег, так как копит на квартиру. Своей самой дорогой покупкой Сунгатулин назвал смартфон.

В ноябре прошлого года российский голкипер «Байера» Андрей Лунев назвал сумму для комфортной жизни в Германии. «Если не считать расходы на коммуналку и прочее, то 150-200 тысяч рублей. Чтобы нормально жить, чтобы дома было что поесть, чтобы куда-то сходить», — заявил футболист.

Алексей Гусев
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