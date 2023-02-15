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11:32, 15 февраля 2023Забота о себе

Названы улучшающие здоровье сердца продукты

Терапевт Алина Кобозева призвала три раза в неделю есть морепродукты для здоровья сердца

Фото: Salov Evgeniy / Shutterstock

Для здоровья сердца нужно регулярно — не реже трех раз в неделю — есть морепродукты. К этому в беседе с «Лентой.ру» призвала терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алина Кобозева.

Самыми полезными продуктами, улучшающими работу сердечно-сосудистой системы, являются морепродукты и рыба жирных сортов (форель, сельдь, лосось), объяснила Кобозева. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые способны нормализовать уровень холестерина в крови.

По словам Кобозевой, люди, страдающие от аллергии на рыбу, могут поддерживать здоровье сердца с помощью лекарственных препаратов или биологически-активных добавок с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. При выборе препарата нужно обращать внимание на состав. Важно, чтобы в капсуле количество эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозогексаеновой (ДГК) кислот было не менее 60 процентов от общего состава.

Еще одним полезным для здоровья сердца продуктом являются грецкие орехи, сообщила специалистка. Они содержат фитохимические вещества и полезные мононенасыщенные жиры. В частности, в грецких орехах есть альфа-линоленовые кислоты, которые человеческий организм не синтезирует самостоятельно.

Регулярное употребление орехов способствует снижению веса, уровня показателей жирового обмена (триглицеридов), нормализации давления. Для улучшения состояния здоровья необходимо съедать 21 грамм грецких орехов в сутки

Алина Кобозева терапевт
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Кобозева добавила, что одним из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний является атеросклероз. Он развивается из-за нарушения обмена веществ из-за злоупотребления трансжиров, содержащихся в выпечке, фастфуде, снеках.

«Негативное влияние на здоровье сердца оказывает также употребление в сутки более трех граммов соли, частое включение в рацион красного мяса, а также продуктов с высоким содержанием простых углеводов», — резюмировала терапевт.

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Вера Владзиевская
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