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17:54, 22 декабря 2022Забота о себе

Россиян научили оказывать первую помощь при смертельно опасном приступе

Кардиолог Мартынова: при инфаркте человека нужно уложить полусидя и дать нитроглицерин

Фото: Unsplash

Если у человека случился инфаркт, до приезда скорой помощи его нужно уложить в положение полусидя и дать нитроглицерин, рассказала руководитель центра персонифицированной медицины, кардиолог ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова. Врач научила россиян основным принципам первой помощи для большого материала «Ленты.ру».

Во время продолжительных новогодних праздников при обильных застольях и алкогольных возлияниях смертельно опасный приступ может случиться даже у тех, кто раньше не имел проблем с сердцем. Во время сердечного приступа сильно болит и жжет в груди, при этом боль может отдавать в нижнюю челюсть, плечо, объяснила кардиолог.

от 20минут

до нескольких часов длится боль при инфаркте

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При подозрении на инфаркт необходимо сразу вызвать врача и оказать больному первую помощь, цель которой увеличить приток кислорода, снизить нагрузку на сердце и снять сосудистые спазмы

Светлана Мартыновакардиолог

При оказании первой помощи и в ожидании бригады неотложки пострадавшему нужно придать положение полусидя, чтобы ноги были ниже головы. Если человеку стало плохо на улице, его следует разместить на твердой поверхности — скамейке, тротуаре. Ноги необходимо согнуть в коленях, добавила Мартынова.

Важно сразу же ослабить сдавливающую одежду и открыть окно, чтобы человек дышал свободно. Если во время приступа у пострадавшего нарушились дыхание и пульс, нужно срочно начинать проводить непрямой массаж сердца, предупредила собеседница «Ленты.ру».

Врач добавила, что можно дать пострадавшему нитроглицерин, он расширяет сосуды сердца. Однако препарат противопоказан тем, кто страдает от пониженного давления. Кроме нитроглицерина больному можно дать аспирин, так как он снижает боль и противодействует склеиванию тромбоцитов

«Если человек почувствовал характерные для инфаркта симптомы, находясь дома один, первым делом ему необходимо успокоиться и прекратить любую физическую активность. Затем вызвать скорую помощь, заблаговременно открыв входную дверь», — пояснила кардиолог.

Ранее кардиолог Светлана Павличенко назвала более полезную альтернативу сливочному маслу. Она посоветовала заменить его на маргарин без холестерина.

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Вера Владзиевская
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