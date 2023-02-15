IIHF проведет встречу с МОК по поводу российских хоккеистов

Глава IIHF проведет встречу с МОК по поводу возвращения российских хоккеистов на турниры

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф проведет встречу с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу возвращения российских хоккеистов на турниры. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тардиф заявил, что переговоры пройдут через несколько дней. Он подчеркнул, что судьба российских и белорусских команд должна быть решена в конце мая 2023 года.

6 января Тардиф заявил, что судьба российской команды будет рассмотрена на конгрессе организации в Финляндии. Также он подчеркнул, что будет рассматриваться вопрос участия всех сборных России и Белоруссии в турнирах сезона-2023/2024.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.