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Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
09:27, 15 февраля 2023Спорт

Голы российских игроков помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

Голы россиян Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Денвере (штат Колорадо) и закончилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей площадки. Одержать победу «Тампе» помогли голы российских форвардов Никиты Кучерова и Владислава Наместникова, а также Энтони Сирелли и Стивена Стэмкоса, реализовавшего решающий буллит.

Кучерова признали второй звездой встречи. Россиянин продлил результативную серию до 11 матчей. За этот период нападающий отметился четырьмя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.

В другой встрече игрового дня «Каролина Харрикейнс» обыграла «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 3:2. Столичный клуб выступал без своего капитана, российского форварда Александра Овечкина, который покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.

Дарья Коршунова
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