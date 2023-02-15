Голы российских игроков помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

Голы россиян Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Денвере (штат Колорадо) и закончилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей площадки. Одержать победу «Тампе» помогли голы российских форвардов Никиты Кучерова и Владислава Наместникова, а также Энтони Сирелли и Стивена Стэмкоса, реализовавшего решающий буллит.

Кучерова признали второй звездой встречи. Россиянин продлил результативную серию до 11 матчей. За этот период нападающий отметился четырьмя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.

В другой встрече игрового дня «Каролина Харрикейнс» обыграла «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 3:2. Столичный клуб выступал без своего капитана, российского форварда Александра Овечкина, который покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.