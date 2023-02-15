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12:50, 15 февраля 2023Мир

Лавров обвинил Запад во лжи из-за «Северных потоков»

Лавров заявил, что Запад лжет России про теракты на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Michael Sohn / AP

Запад лжет России из-за терактов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», как лгал про Минские соглашения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Чего стоят недавние циничные признания бывших руководителей ФРГ и Франции Меркель и Олланда о том, что минский комплекс мер, одобренный Советом Безопасности ООН, был им нужен для того, чтобы выиграть время и позволить Киеву нарастить свой военный потенциал. ...Говоря по-простому, все нам лгали: как лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на “Северных потоках“», — рассказал Лавров в среду, выступая в Госдуме.

Дипломат назвал высказывания украинских политиков «явкой с повинной» за срыв минских договоренностей.

Ранее известный американский журналист и правозащитник Сеймур Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках». По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

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Виктория Кондратьева
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