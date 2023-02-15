Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Софья Кенин
Сегодня
15:30 (Мск)
Вероника Кудерметова
Доха (ж)
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Мария Саккари
Сегодня
17:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Доха (ж)
Дарья Касаткина
Сегодня
17:00 (Мск)
Беатрис Хаддад-Майя
Доха (ж)
Брюгге
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Боруссия Д
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
05:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
09:53, 15 февраля 2023Спорт

Махачев объяснил решение UFC оставить его вторым в рейтинге лучших бойцов

Махачев допустил, что не стал лидером рейтинга лучших бойцов UFC из-за отношения к России

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев объяснил решение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) оставить его вторым в рейтинге лучших бойцов промоушена. Его слова приводит ТАСС.

Махачев допустил, что UFC не поставил его на первое место из-за отношения к России. «Я никогда не ждал справедливости и сейчас не жду. <...> Отношение к нам всегда такое. Самое главное — я поехал, победил их чемпиона, и мне подняли руку. С поднятой головой уверенно с поясом приехал домой», — заявил россиянин.

Материалы по теме:
«Я новый Хабиб. Хабиб 2.0» Махачев защитил титул чемпиона и стал лучшим бойцом UFC. Как он победил Волкановски?
«Я новый Хабиб. Хабиб 2.0»Махачев защитил титул чемпиона и стал лучшим бойцом UFC. Как он победил Волкановски?
12 февраля 2023
Триумф команды Хабиба, победа ученика Емельяненко и судейские скандалы в UFC: итоги 2022 года в ММА
Триумф команды Хабиба, победа ученика Емельяненко и судейские скандалы в UFC:итоги 2022 года в ММА
31 декабря 2022

Обновленный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории был опубликован 14 февраля. Лидерство в нем сохранил австралиец Александр Волкановски.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе. Австралиец продолжает владеть чемпионским титулом в полулегком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Землетрясения в Турции и Сирии признали самыми сильными за столетие
Озвучен способ снижения синдрома отмены у зависимых от кофеина
Норвегия ответила на обвинения в провокации против России
Россиянина приговорили к исправительным работам за случайное убийство младенца
12-летний подросток обварил голову кипятком в школе в Петербурге
В Госдуме оценили необходимость запрета на браки россиян с иностранцами
Российские школьники по заказу рассылали ложные сообщения о минировании детсадов
Россияне разлюбили наличные
Пентагон заказал производство 155-мм снарядов для ВСУ
100-летняя предпринимательница раскрыла секрет своего успеха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.