Махачев объяснил решение UFC оставить его вторым в рейтинге лучших бойцов

Махачев допустил, что не стал лидером рейтинга лучших бойцов UFC из-за отношения к России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев объяснил решение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) оставить его вторым в рейтинге лучших бойцов промоушена. Его слова приводит ТАСС.

Махачев допустил, что UFC не поставил его на первое место из-за отношения к России. «Я никогда не ждал справедливости и сейчас не жду. <...> Отношение к нам всегда такое. Самое главное — я поехал, победил их чемпиона, и мне подняли руку. С поднятой головой уверенно с поясом приехал домой», — заявил россиянин.

Обновленный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории был опубликован 14 февраля. Лидерство в нем сохранил австралиец Александр Волкановски.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе. Австралиец продолжает владеть чемпионским титулом в полулегком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.