Махачев остался на втором месте в рейтинге лучших бойцов UFC после защиты титула
Россиянин Ислам Махачев остался на втором месте в рейтинге лучших бойцов UFC
Россиянин Ислам Махачев остался на втором месте в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщается на сайте организации.
Обновленный рейтинг был опубликован 14 февраля. Лидерство сохранил австралиец Александр Волкановски. Третью строчку занимает англичанин Леон Эдвардс. Российский тяжеловес Александр Волков переместился с восьмого на седьмое место.
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12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе. Австралиец продолжает владеть чемпионским титулом в полулегком весе.
Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.