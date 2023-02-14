Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
12:55, 14 февраля 2023Спорт

Махачев остался на втором месте в рейтинге лучших бойцов UFC после защиты титула

Россиянин Ислам Махачев остался на втором месте в рейтинге лучших бойцов UFC

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россиянин Ислам Махачев остался на втором месте в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщается на сайте организации.

Обновленный рейтинг был опубликован 14 февраля. Лидерство сохранил австралиец Александр Волкановски. Третью строчку занимает англичанин Леон Эдвардс. Российский тяжеловес Александр Волков переместился с восьмого на седьмое место.

Материалы по теме:
«Я новый Хабиб. Хабиб 2.0» Махачев защитил титул чемпиона и стал лучшим бойцом UFC. Как он победил Волкановски?
«Я новый Хабиб. Хабиб 2.0»Махачев защитил титул чемпиона и стал лучшим бойцом UFC. Как он победил Волкановски?
12 февраля 2023
Триумф команды Хабиба, победа ученика Емельяненко и судейские скандалы в UFC: итоги 2022 года в ММА
Триумф команды Хабиба, победа ученика Емельяненко и судейские скандалы в UFC:итоги 2022 года в ММА
31 декабря 2022

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе. Австралиец продолжает владеть чемпионским титулом в полулегком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Военкор заявил об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Артемовском
Стало известно о состоянии Бориса Щербакова после госпитализации
Рэпера Post Malone не пустили в ресторан из-за татуировок на лице
МИД Италии ответил на критику Берлускони в адрес Зеленского
Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками
Россиянин отсудил 35 миллионов рублей за незаконное увольнение
США обвинили в ослаблении НАТО из-за попыток победить Россию
Двое погибли и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в российском регионе
В «Рособоронэкспорте» отметили рост интереса к военной технике из России
Песков высказался об иностранных наемниках в рядах ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.