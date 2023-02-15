Кремль ответил на идею лишать маткапитала рожавших за границей россиянок

Песков заявил, что нет дискуссии о лишении маткапитала гражданок РФ, рожавших за границей

В Кремле не ведутся дискуссии о возможном лишении материнского капитала россиянок, которые уезжают рожать за границу для получения гражданства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его ответ на предложенную идею приводит ТАСС.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев выступил с подобной инициативой. Он напомнил, что предоставление маткапитала призвано нормализовать демографическую ситуацию в России.

«Нет, у нас нет такой дискуссии», — отметил Песков, комментируя ситуацию о возможности лишения маткапитала гражданок, которые рожали за пределами России.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 25 тысяч россиянок родили за границей в 2022 году для получения гражданства. В своем Telegram-канале он поинтересовался, стоит ли лишать таких женщин материнского капитала.

14 февраля стало известно, что в Аргентине начались первые массовые проверки в связи с возросшим потоком беременных россиянок в страну в июне прошлого года.

До этого национальный директор аргентинской миграционной службы Флоренсия Кариньяно рассказала, что мошенники заманивают в страну беременных гражданок России, предлагая им так называемые туристические пакеты для родов.