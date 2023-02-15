Третьяк отреагировал на смерть отца Овечкина

Владислав Третьяк назвал смерть отца Овечкина большой утратой для хоккейного сообщества

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на смерть Михаила Овечкина, отца российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит РИА Новости.

Третьяк выразил соболезнования семье спортсмена и назвал смерть его отца большой утратой для хоккейного сообщества. «Овечкин-старший был замечательным человеком — душевный, добрый, открытый, достойный. Настоящий русский мужик», — заявил он.

Овечкин сообщил о смерти отца ранее 15 февраля. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и попросил не беспокоить его семью в тяжелый для них период.

10 января отец спортсмена был госпитализирован с обострением расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у 71-летнего мужчины обнаружили злокачественное новообразование. Тремя днями позже Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву.