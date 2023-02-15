Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Софья Кенин
0:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Доха (ж)
Металлург Мг
2:4
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Мария Саккари
2:0
Завершен
Екатерина Александрова
Доха (ж)
Дарья Касаткина
0:2
Завершен
Беатрис Хаддад-Майя
Доха (ж)
Брюгге
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Боруссия Д
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
05:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
20:25, 15 февраля 2023Спорт

Третьяк отреагировал на смерть отца Овечкина

Владислав Третьяк назвал смерть отца Овечкина большой утратой для хоккейного сообщества
Владислав Третьяк

Владислав Третьяк. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на смерть Михаила Овечкина, отца российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит РИА Новости.

Третьяк выразил соболезнования семье спортсмена и назвал смерть его отца большой утратой для хоккейного сообщества. «Овечкин-старший был замечательным человеком — душевный, добрый, открытый, достойный. Настоящий русский мужик», — заявил он.

Овечкин сообщил о смерти отца ранее 15 февраля. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и попросил не беспокоить его семью в тяжелый для них период.

10 января отец спортсмена был госпитализирован с обострением расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у 71-летнего мужчины обнаружили злокачественное новообразование. Тремя днями позже Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву.

Анастасия Борисова
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область
Джулия Фокс прошлась по улице в оголяющей ягодицы юбке с лошадиным хвостом
Швейцария заявила о намерении вернуть Украине активы из окружения Януковича
Третьяк отреагировал на смерть отца Овечкина
Полицейский получил срок за избиение россиян и угрозы подкинуть им наркотики
Перечислены способы сделать отношения более страстными
Евродепутаты потребовали отставки высказавшегося об идиотах еврокомиссара
В МИД оценили идею о выходе России из ВТО
Москвичку обвинили в ДТП с участием министра транспорта Башкирии
Женщина тайком заменила подделками самые дорогие вещи в доме лучшей подруги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.