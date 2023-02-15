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11:35, 15 февраля 2023Экономика

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара поднялся до максимума с апреля 2022 года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 15 февраля, курс доллара впервые с апреля прошлого года поднялся выше 74 рублей. По состоянию на 11:30, он торгуется на уровне 74,06 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Евро торгуется на уровне 79,4 рубля, накануне он доходил до 79,7 рубля. Индекс Мосбиржи падает более, чем на 1,5 процента, до 2196 пункта, а индекс РТС — более чем на два процента, до 933 пункта.

Курс доллара от TradingView
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Платон Щукин
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