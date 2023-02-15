Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара поднялся до максимума с апреля 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 15 февраля, курс доллара впервые с апреля прошлого года поднялся выше 74 рублей. По состоянию на 11:30, он торгуется на уровне 74,06 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Евро торгуется на уровне 79,4 рубля, накануне он доходил до 79,7 рубля. Индекс Мосбиржи падает более, чем на 1,5 процента, до 2196 пункта, а индекс РТС — более чем на два процента, до 933 пункта.